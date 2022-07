Ranskalainen Neoen selvittää aurinkovoimatuotannon rakentamista Suomeen

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 alkaen. Yhtiöllä on Suomessa Hedetin tuulipuisto, Yllikkälä Power Reserven akkuvarasto sekä parhaillaan rakenteilla oleva Mutkalammin tuulipuisto. Suomi on tuotantokapasiteetilla mitattuna yksi Neoenin tärkeimmistä toimintamaista.