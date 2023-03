Raportti: Suomalaisyritysten vienti Venäjän lähimaihin kasvanut merkittävästi Ukrainan hyökkäyssodan alettua – "On mahdollista, että maita käytetään pakotteiden kiertämiseen"

Tehdyn raportin mukaan yritykset, jotka veivät tuotteitaan Venäjälle ennen sotaa, ovat lisänneet vientiä Armeniaan, Georgiaan, Kazakstaniin ja Kirgisiaan voimakkaasti ja vastaavat lähes kaikesta suomalaisyritysten viennistä näihin maihin. Yli sata yritystä on lisäksi aloittanut viennin näihin Venäjän lähimaihin vasta sodan alkamisen jälkeen. Uusista vientiyrityksistä suurin osa on sellaisia, joilla on aiemmin ollut vientiä Venäjälle.