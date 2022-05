Renault myi paikalliset tehtaansa Venäjällä, Mosse tekee paluun – kauppahinnan on kerrottu olleen symbolisesti yksi rupla

Ranskalainen autovalmistaja Renault on myynyt Venäjällä paikalliset tehtaansa Venäjän valtiolle ja Moskovan kaupungille, osapuolet kertovat. Renaultilla on ollut tehdas Moskovassa, minkä lisäksi yhtiö on omistanut 68 prosenttia Ladoja valmistavasta Avtovazista.