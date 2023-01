Risteilytoimialalla menossa isoja muutoksia koronapandemian jäljiltä

Viking Line on pandemian aikana myynyt kaksi alustaan, Amorellan ja Mariellan, ja tammikuussa laivastosta poistuu Kreikkaan myyty Rosella. Samaan aikaan yhtiö on vastaanottanut uuden Viking Glory -aluksen. Tallink ei ole matkustaja-aluksiaan myynyt, mutta se on vuokrannut neljä laivaansa, muun muassa majoitustarkoituksiin.