Ruoan hinnan nousu iskee seuraavaksi vilja-, liha-, ja maitotuotteisiin, ennakoi Luke – kotitalouden ruokalasku voi kasvaa tänä vuonna yli 500 eurolla

Viljan suhteen Suomi on melko omavarainen, mutta viime vuoden heikon sadon vuoksi osa kotimaan kulutuksesta on katettu varastoilla. Sen sijaan öljy- ja valkuaiskasvien kysyntä on ylittänyt Suomessa tarjonnan jo pitkään. Soijapavusta, rapsista ja auringonkukasta puristetut rouheet ovat suhdannekatsauksen mukaan eläintuotannossa välttämättömiä.