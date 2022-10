Säästäminen ei näy burgeripaikkojen kävijämäärissä, Seinäjoelle tulossa jälleen uusi hampurilaisravintola – "Pohjalainen veri vetää näille seuduille"

Hampurilaisravintola We Got Burgers avasi ovensa lokakuun alussa. Emppu Klemettilä, toinen yrittäjistä, on tyytyväinen yrityksen ensimmäisiin viikkoihin. Kuva: Jaakko Elenius