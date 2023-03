Sähköhyvitykset lähtevät nyt rullaamaan, mutta hyvitystä voi useista syistä joutua odottamaan

Sähköhyvitystä maksetaan asiakkaille, jotka ovat maksaneet sähköstä arvonlisäveroineen yli 10 senttiä kilowattitunnilta tai joilla on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus. Omavastuu on 90 euroa, ja hyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta. Tuen enimmäismäärä on 700 euroa kuukaudessa.