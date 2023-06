Sähkön hinnan kohtuullisuutta tulee arvioida markkinapohjaisesti, Energiavirasto linjasi

Toimitusvelvollisuus on kunkin jakeluverkon alueella sillä myyjällä, jolla on huomattava markkinavoima kyseisellä alueella. Jos tällaista toimijaa ei löydy, on velvoite myyjällä, jolla on jakeluverkon alueella suurin markkinaosuus. Sähkömarkkinalain mukaan vähittäismyyjä ei voi irtisanoa kuluttajan kanssa tehtyä toimitusvelvollisuussopimusta.