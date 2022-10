Saksa pitää ydinvoimalansa käynnissä huhtikuuhun asti – Scholz käveli asiassa vihreiden yli

Hallituspuolueista Scholzin sosiaalidemokraatit ja liberaalipuolue FDP ovat kannattaneet ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämistä, mutta vihreät on hangannut vastaan, vaikka se on merkinnyt hiilivoiman käytön lisäämistä. Linja on kummastuttanut ympäri Eurooppaa ja saanut kritiikkiä muun muassa ilmastoaktivisti Greta Thunbergilta, jonka mielestä ydinvoimasta luopuminen ja sen korvaaminen hiilivoimalla on virhe.