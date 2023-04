Saksa vetää kolmen viimeisen ydinvoimalansa piuhat irti lauantaina

Yhdysvallat on edelleen maailman suurin ydinvoimavaltio, jossa toimii 92 siviilikäytössä olevaa reaktoria. Niiden keski-ikä on jo 42 vuotta, ja vain kaksi uutta laitosta on rakenteilla. Presidentti Joe Biden on puoltanut ydinvoiman lisärakentamista ilmastosyistä, ja hänen hallintonsa aikoo tukea alaa.