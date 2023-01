Saman kylän Joanna ja Juuso ponnistivat huippujoukkoon – "Sijoittaminen ei ole vain varakkaille keski-ikäisille"

20-vuotias Joanna Lybeck on oppinut, että on normaalia, jos osakkeet heiluvat. Helsingissä asuvan Lybeckin aktiivisuudesta kertoo, että hän on muun muassa ollut Naisten pörssisäätiön jäsenkoordinaattoria kahden vuoden ajan. Kuva: Jaakko Elenius