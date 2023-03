Sampo jakautuu – sijoittajien palveluun erikoistunut Mandatum listataan erillisenä yhtiönä

Sampo ilmoitti joulukuussa aloittavansa Mandatumia koskevan strategisen arvioinnin. Kun Sammon fokus on vahinkovakuutuksissa, on Mandatumilla toisenlainen profiili. Yhtiö on erikoistunut sijoittajien palveluun ja tarjoaa muun muassa omaisuuden- ja varainhoitoa, säästämisen ja sijoittamisen palveluita sekä henkilövakuuttamista. Asiakkaina on sekä yrityksiä, institutionaalisia sijoittajia että yksityishenkilöitä.