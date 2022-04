Samsungin alkuvuoden tulos nousi lähes 59 prosentilla vuoden takaisesta

Samsung Electronics on jättimäisen Samsung-ryhmän tytäryhtiöiden lippulaiva. Samsung on puolestaan Etelä-Korean talouskenttää hallitsevista perheomisteisista liikeimperiumeista suurin. Konglomeraatti on elintärkeä maan taloudelle, ja sen kokonaisliikevaihto vastaa noin viidesosaa maan bruttokansantuotteesta.