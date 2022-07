SAS ja lentäjäliitot jatkavat maratonneuvottelujaan lakon lopettamiseksi

Tähän mennessä lakko on maksanut yhtiölle 100–130 miljoonaa kruunua päivässä (9,5–12,3 miljoonaa euroa). Lakossa on mukana 900 lentäjää, ja yhtiö on sen seurauksena joutunut perumaan yli 2 550 lentoa. Lakko alkoi 4. heinäkuuta.