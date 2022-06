Seinäjoki ei ole saanut vielä menojaan kuriin – verotulot ja kiinteistöjen myynnit ennakoivat kuitenkin ylijäämäistä tulosta

Seinäjoen kaupungin tämän vuoden tulos näyttää päätyvän plussalle, vaikka menojen kasvu on edelleen liian nopeaa.

– Tilikauden tulosennuste on miljoona euroa ylijäämäinen, kun budjetoitu tulos on 4,5 miljoona euroa. Alkuvuoden verotulot ovat kehittyneet hyvin, mikä pitää tuloksen tällä hetkellä plussalla, kertoo rahoitusjohtaja Mika Itänen.

Koko kaupungin keskimääräinen menokehitys on neljän prosentin luokkaa. Suhteessa tuloihin menojen kasvu on vieläkin liian korkeaa. Itäsen mukaan se johtuu osin inflaatiosta, mutta varsinkin sotepalveluissa on ylityspainetta.

Jo nyt on selvää, että sote-kiinteistöjen myynnit vievät tilinpäätöksen tänä vuonna ylijäämäiseksi. Itänen muistuttaa, että kyseessä on kuitenkin kertaluonteinen erä, jonka varaan taloutta ei voi pidemmälle rakentaa.