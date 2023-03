Selvitys: Suomen kriittisimmät riippuvuudet Kiinasta löytyvät tavaratuonnista

Suomen taloudellista riippuvuutta Kiinasta arvioitaessa on Suomen Pankin mukaan muistettava, että Suomi on osa maailmamarkkinoita. Esimerkiksi Euroopan unionin riippuvuus Kiinasta on EU:n kriittisiksi arvioitujen raaka-aineiden osalta selvästi Suomen suoraa tuontiriippuvuutta suurempaa, mikä kuitenkin tarkoittaa sitä, että myös suomalaiset toimijat ovat viime kädessä riippuvaisia Kiinasta näiden raaka-aineiden osalta.