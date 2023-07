Spotify nosti käyttäjämääriään, mutta tulos pysyi tappiolla

Spotify on kasvanut voimakkaasti ja noussut suurimmaksi musiikin suoratoistopalveluksi, mutta New Yorkin pörssiin listattu ruotsalaisyhtiö ei ole tähän mennessä kertaakaan julkistanut voitollista tulosta vuositasolla. Sillä on takanaan muutama voitollinen vuosineljännes.