Stockmann vaihtaa toimitusjohtajaa

– Etenemme strategiamme mukaisesti oikeaan suuntaan yhtiömme muutosmatkalla, ja nyt on tulevaa kasvua ajatellen sopiva aika tehdä muutos Stockmannin johdossa. Susanne Ehnbågella on vahvat näytöt vähittäiskaupan ja digitaalisen kuluttajaliiketoiminnan johtamisen saralla. Susanne on johtanut menestyksekkäästi liiketoimintaa ja henkilöstöä nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa ja tehnyt samalla hyvää taloudellista tulosta, sanoi konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen tiedotteessa.