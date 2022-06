Stora Ensolta positiivinen tulosvaroitus

Yrityksen mukaan ennustetta nostettiin, sillä kehitys on jatkunut sen kaikilla päämarkkinoilla vahvana, ja näkyvyys ja ennustettavuus ovat parantuneet. Kaikkien divisioonien tilauskirjat ovat edelleen täynnä, ja vahva peruskysyntä ja kaupallinen vauhti ovat jatkuneet. Lisäksi toinen vuosineljännes on alkanut korkeilla myyntihinnoilla, mikä on auttanut vastaamaan inflaatiopaineisiin.