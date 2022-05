Suomalais-Venäläinen kauppakamari saa yhä valtiolta avustusta, vaikka osalle yrityksistä Venäjä on jo mainehaitta: "Ei ole oikein jättää yrityksiä yksin"

Yritykset ovat lähestyneet kauppakamaria Rekolaisen mukaan käytännön kysymyksillä. Yrityksillä on Rekolaisen mukaan ollut vaikeuksia saada saataviaan venäläisyrityksiltä pankkien varovaisuuden vuoksi, ja moni on pyytänyt juridista neuvontaa sopimusasioissa tai tilanteissa, joissa he ovat jättämässä Venäjää.