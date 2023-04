Suomalaiset startupit keräsivät viime vuonna ennätyksellisen suuren potin rahoitusta – summa kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa

– Suomalaisten startupien saama rahoitus on kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Muutaman edellisvuoden aikana kasvu on ottanut suuria loikkia, ja myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kehitys on ollut positiivista, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen tiedotteessa.