Suomalaisten hyvinvoinnin taso saattaa laskea, jos koulutukseen ja terveyserojen kaventamiseen ei panosteta

Suomen hyvinvoinnin tilaa koskevassa raportissa on kuitenkin havaittu osaamisen ja hyvinvoinnin osa-alueita, joiden kehityssuunta on huolestuttava. Niillä on pitkällä aikavälillä väistämättä myös taloutta heikentävä vaikutus, jos tilanteeseen ei haeta aktiivisia ratkaisuja.