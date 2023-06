Suomalaisten taloudellinen mielenrauha pysyi ennallaan, mutta Ruotsissa romahdettiin Suomen tasolle

Koko kyselyn historian miesten taloudellinen mielenrauha on ollut vankempi kuin naisilla, ja näin on tälläkin kertaa. Noin kolmannes miesvastaajista sanoo suhtautuvansa taloudelliseen tilanteeseensa luottavaisesti, kun naisista näin kokee reilu viidennes. Aiempaa useampi mies on kuitenkin kuukausittain huolissaan rahojen riittämisestä.