Suomen ensimmäinen kelluva LNG-terminaalialus sijoitetaan Inkoon satamaan

– Alushanke on todella tärkeä Itämeren alueen huoltovarmuuden kannalta ja siksi erittäin kiireellinen. Olen tyytyväinen siihen, että päätös terminaalin sijainnista tehtiin näin nopealla aikataululla. Tarvetta terminaalille on koko Itämeren alueella, joten Inkoo on alukselle erinomainen paikka, arvioi Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä.