Suomen lentoliikenne on palautunut koronaturbulenssista muuta Pohjolaa hitaammin, arvioi Norwegianin toimitusjohtaja – yhtiö kaavailee muutoksia Suomen-reittiliikenteeseen

Päätös on vaikuttanut Kaukoidän lentoja operoivaan Finnairiin, mutta myös Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamääriin. Helsinki-Vantaan toiminnasta vastaava Finavia tiedotti heinäkuussa, että vaihtomatkustajien määrä on pysynyt alhaalla. Syyksi on todettu koronan ohessa Venäjän ylilentokielto.