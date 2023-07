Suomen meriteollisuudessa odotetaan kasvun hidastuvan – jarruina työvoiman saatavuus, kustannusten nousu ja hankintaketjut

Suomalaiseen meriteollisuuteen on selvityksen mukaan syntynyt elinvoimainen ja kansainvälisille markkinoille suuntautuva ekosysteemi, jossa on yli tuhat yritystä. Koronapandemia painoi alan liikevaihtoon kuopan, mutta siitä on tätä nykyä jo noustu lähelle pandemiaa edeltävää tasoa.