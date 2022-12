Suomessa matkailu on ottanut osumaa Ukrainan sodasta ja koronasta enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, kertoo Palta

Muissa Pohjoismaissa matkailu on toipunut paremmin. Ruotsissa ja Norjassa ulkomaisten matkailijoiden määrä on enää kahdeksan prosenttia alle koronaa edeltäneen tason, ja Tanskassa ja Islannissa on jo menty yli pandemiaa edeltäneen tason. Suomen osuus Pohjoismaihin saapuneista matkailijoista oli ennen pandemiaa 14 prosenttia, mutta tänä vuonna se on jäänyt yhdeksään.