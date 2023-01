Suomi näyttäisi välttyvän sähköpulalta loppuviikon kireistä pakkasista huolimatta

– Perjantai on kuitenkin jo pyhäpäivä. Ylipäätään kulutus on pienempää silloin viikonloppuna. Totta kai silloin sähkölämmitys kasvaa, kun lämpötila kylmenee, mutta ei se mene kuitenkaan sellaiseen ääritilanteeseen, eivät nuo ennusteet nyt niin kylmiä ole. Nimenomaan se Etelä-Suomen lämpötila on ratkaiseva, Ruusunen sanoo STT:lle.