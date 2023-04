Suurin osa yrityksistä on jo avannut lakisääteisen kanavan epäkohdista ilmoittamiseen – puuttuu vielä joka viidenneltä, kertoo Keskuskauppakamarin kysely

– Kyselymme perusteella voi sanoa, että yritysten tietoisuus ilmoituskanavan välttämättömyydestä on kasvanut, mutta silti Suomessa on vielä paljon yrityksiä, joissa ilmoituskanava ei ole vielä käytössä. Odotettavissa on, että lukuisia ilmoituskanavia otetaan vielä tänä vuonna käyttöön, sanoo Keskuskauppakamarin yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg tiedotteessa.