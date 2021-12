Vaasanseudun Kehitys Oy Vasekin omistajanvaihdosneuvojien listoilla on nyt 70 myynnissä olevaa yritystä. Osa yrityksistä on myynnissä julkisesti esimerkiksi verkon kauppapaikoilla, mutta valtaosa yrityksistä on ainoastaan hiljaisessa myynnissä – Moni yrittäjä päättää pitää yrityk.