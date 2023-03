Taloyhtiöiden hoitovastikkeet voivat nousta kahdeksan prosentin tahtia tänä vuonna

Eniten vastikkeet ovat nousemassa Helsingissä ja Turussa, joissa niihin on tulossa liki kymmenen prosentin korotus. Jyväskylässä korotus on jäämässä kolmeen ja Lahdessa neljään prosenttiin. Vaihtelu taloyhtiöiden välillä on kuitenkin suurta ja tiedot alustavia, sillä monet taloyhtiöt eivät ole vielä pitäneet yhtiökokousta ja päättäneet budjetistaan.