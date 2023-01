Tampereella ja Turussa vuokrien nousu viime vuonna selkeästi pääkaupunkiseutua suurempaa – vuokrien nousu kiihtyi loppuvuodesta myös pääkaupunkiseudulla

– Pääkaupunkiseudulla vuokrakehitys on koronavuosina ollut erittäin maltillista. Se on nyt piristynyt. Yksi keskeinen seikka siinä on se, että pääkaupunkiseudun väestönkasvu on vauhdittunut pandemiavuosien jälkeen, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.