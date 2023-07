Vöyriläinen yritys astui edelläkävijän rooliin – Tekoälyllä toteutettu nelipäiväinen työviikko osoittautui menestykseksi

Vöyriläinen sisustussuunnitteluyritys Aveo päätti toukokuussa lyhentää työviikkonsa neljään päivään. Nyt kokeilua on takana lähes kaksi kuukautta.

Työviikon perjantai on kokonaan vapaa. Palkka on kuitenkin sama: Aveon perustaja Anna Häggblomin mukaan tavoitteena on maksaa enemmän palkkaa, vaikka työtunneista tehdään vain 80 prosenttia.

– Maanantai on meillä intensiivisin päivä, ja se voi välillä olla hiukan pidempi. Riippuu siitä, kuinka paljon töitä viikonlopun aikana on kertynyt.

Häggblom kertoo työnantajanakin hyötyvän siitä, että työntekijöillä on enemmän vapaa-aikaa. Heillä oli aiemmin käytössä lyhennetty työpäivä perjantaisin.