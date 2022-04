Tukkutalo Heinonen Oy on investoinut uusiin tiloihin Seinäjoella Tilat sijaitsevat Tukkutalon nykyisten tilojen naapurissa. Uusissa tiloissa valmistetaan jalostettuja tuoretuotteita, jotka pohjautuvat pääosin kotimaiseen lähiruokaan Lisäksi päätuotteina ovat erilaiset take away.