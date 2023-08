Tupperwaren osake on ollut selittämättömässä nousukiidossa – tilanne muistuttaa vuonna 2021 Yhdysvaltojen pörssiä ravistellutta someilmiötä

Vaikeuksissa olevan Tupperwaren osake on ollut viime päivät kovassa nousukiidossa New Yorkin pörssissä. Konkurssin partaalla olevan yrityksen luvuissa ei ole tapahtunut nousua selittävää muutosta. Yhdysvaltojen aikaan tiistaina osake päätyi New Yorkin pörssissä 26 prosenttia plussalle.