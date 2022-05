Turvetta halutaan ylös suosta ensi talven varalle – turveyrittäjille lyhyt näkymä kysynnästä tarkoittaa epävarmuutta

Tänä vuonna turpeentuotantokausi on lähtenyt liikkeelle nihkeästi. Vapon, joka on osa valtion energiayhtiö Neovaa, toiminta on keskittynyt Peltolan tietojen mukaan Itä-Suomeen. Keski-Suomessa urakoitsijaneuvottelut eivät ole onnistuneet.