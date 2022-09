Tutkijat äimistelevät Fortumin johdon lausuntoa Uniper-kaupan riskeistä: "Se on täysin epätotta", "En kerta kaikkiaan ymmärrä"

– Ukraina on hyvä esimerkki siitä, että kaasukaupassa on ollut sekä porkkanat että kepit käytössä. Kun Kiovassa on ollut Venäjä-mielinen hallinto, kaasua on annettu halvalla. Kun on ollut Eurooppa-mielinen hallinto, kaasun hintaa on nostettu ja ehtoja on kiristetty.