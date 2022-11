Tutkimus: Supercell maineikkain Suomessa toimiva yritys

– Tutkimuksen historian aikana olemme havainneet, että yritysten omistusrakenteella on yhteys erittäin maineikkaisiin yrityksiin. Tyypillisesti joka vuosi viiden maineikkaimman yrityksen joukossa on kolmesta neljään yritystä, joilla on perheyritystausta, tutkimuksen tehneen T-median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo tiedotteessa.