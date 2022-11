Twitter valmistautuu erottamaan jopa puolet väestään – työntekijät valmistelevat joukkokannetta työlainsäädännön rikkomisesta

Musk on itsekin valitellut maksaneensa yhtiöstä ylihintaa ja on sanonut pyrkivänsä lisäämään Twitterin tuottavuutta. Hän on muun muassa ilmoittanut varmennettujen Twitter-tilien muuttuvan maksullisiksi. Musk puhui ensin 20 dollarin kuukausimaksusta, mutta laski myöhemmin pyyntöään kahdeksaan dollariin, kun muun muassa kirjailija Stephen King ilmoitti, ettei aio missään tapauksessa maksaa Muskin pyytämää hintaa.