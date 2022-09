Twitterin osakkeenomistajat hyväksyivät Elon Muskin 44 miljardin ostotarjouksen

Musk on perustellut kaupan perumista sillä, että Twitter on vääristellyt botti- ja roskapostitilien määrää. Viime viikolla Musk lisäsi uudeksi syyksi myös sen, että Twitter on maksanut entiselle turvallisuusjohtajalleen Peiter Zatkolle miljoonien dollarien irtisanomiskorvauksen kesäkuussa kertomatta asiasta Muskille. Asianajajien mukaan asiaan olisi pitänyt saada Muskin suostumus.