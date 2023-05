Työllisten ja työttömien määrä kasvoi huhtikuussa samaan aikaan

– Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut varsin selvästi ja lomautusten määrä noussut hieman, mutta työllisyys on edelleen historiallisesti vahvalla tasolla. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous on ollut alkuvuodesta odotettua paremmassa kasvussa, mikä on riittänyt toistaiseksi torjumaan työllisyyden tuntuvamman heikkenemisen.