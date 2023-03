Useimmat Aasian pörssit laskusuunnassa USA:n pankkisulkemisten jälkeen – viranomaisten mukaan kaikki SVB-pankin asiakkaat turvataan

Aiemmin sunnuntaina kerrottiin, että FDIC on aloittanut huutokaupan Silicon Valley Bankista. Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen talousuutistoimisto Bloomberg sekä yhdysvaltalaismediat New York Times ja Wall Street Journal lähteisiinsä vedoten. Medioiden mukaan huutokaupalla on tarkoitus maksaa pankin asiakkaille takaisin heidän talletuksiaan. Huutokaupan on ollut tarkoitus päättyä jo sunnuntaina paikallista aikaa.