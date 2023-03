Vaasa houkuttelee akkutehtaita kymmenillä miljoonilla euroilla – Samaan aikaan vihreän siirtymän paratiisiin puskee varjoja

Kaupunki hoitaa aivan ydintään

Vaasa–Mustasaaren lisäksi Kotka–Haminan seutu havittelee akkutehtaita isosti Suomeen ja alueelleen.

Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen kertoo, että akkumateriaalitehtaan tarvitsemasta infrasta koituu Kotkalle yhteenlaskettuna noin 5,6 miljoonan euron kustannukset, joista kaupungille palautuu noin 3,2 miljoonan euron osuus maanvuokran tai mahdollisen tonttikaupan yhteydessä.

Vaasa ei ole sopimustensa yksityiskohtia avannut.

Uusia tehtaita ja niiden kautta satoja ellei tuhansia työpaikkoja houkutellessaan kaupungit hoitavat eittämättä ydintehtäväänsä.

Investointien pyydystäminen sisältyy kunnan elinvoiman edistämiseen.

Kuntaliitosta muistutetaan, että kuntien toimialaan on oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu kuuluvan elinkeinoelämän toimintaedellytysten luominen ja parantaminen sekä työllisyyden edistämiseen tähtäävät hankkeet.

Vaasan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vaasan vuosien 2022–2025 strategian.

– Jotta kaupunkiin syntyisi uusia työpaikkoja, tarvitaan myös uusia toimijoita. Gigavaasa-alue on esimerkki siitä, että Vaasassa on jo pitkään tehty töitä tämän tavoitteen eteen ja tähän on panostettava edelleen, strategiassa linjataan.

Sähköakut sopivat mainiosti jo olemassa olevaan mielikuvaan ja todellisuuteen Vaasasta kestävän eli sustainablen teollisuuden tyyssijana.

Vaasan seutu liittyy sulavasti myös osaksi pohjoisen Euroopan akkuvyöhykettä Skellefteån ja Mo I Ranan kanssa.