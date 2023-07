Valmetin tuloskasvu sai pörssissä tylyn vastaanoton, kurssi lähti rajuun laskuun

Toimitusjohtaja Pasi Laineen mukaan Valmetin lyhyen aikavälin markkinanäkymä on edelleen hyvä virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle. Pehmopapereissa näkymä on tyydyttävä, ja yhtiö on laskenut myös sellun, kartongin ja paperin markkinanäkymät tyydyttäviksi.