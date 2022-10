Valtaosa Helsingin pörssin kärkiosakkeista on laskenut Ukrainan sodan aikana, muutamat ovat hyötyneet energiamullistuksesta – kasvuyhtiöille korkojen nousu on myrkkyä

OMX Helsinki 25 -listasta sodan aikana plussan puolelle päätyneet kuusi yhtiötä ovat Neste, UPM, SSAB, Sampo, Huhtamäki ja Orion. Polttoaineyhtiö Neste on aivan omaa luokkaansa, sillä sen osake on kallistunut sodan alkamisen jälkeen 37 prosenttia. Metsäyhtiö UPM:llä nousua on tullut 13 prosenttia.