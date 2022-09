Valtio heittää Fortumille pelastusrenkaan – yhtiö sopi 2,35 miljardin siltarahoituksesta yli 14 prosentin korolla

– Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän päätöksestä käyttää energiaa aseena. Suomen valtion tavoitteena Fortumin merkittävänä osakkeenomistajana on varmistaa energiamarkkinoiden häiriöttömät toimintaedellytykset Suomessa. Lainajärjestely on markkinaehtoinen ja järjestely on luonteeltaan ja ehdoiltaan tarkoitettu viimesijaiseksi vaihtoehdoksi ja Fortumin likviditeettivarojen vahvistamiseksi, Tuppurainen sanoi tiedotteessa.