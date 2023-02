Valtiokonttori: Fitch pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan

Perjantaina julkaistussa arviossaan Fitch ennakoi, että Suomen julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on laskenut viime vuoden lopulla 74,1 prosenttiin, mutta nousee 75,7 prosenttiin vuonna 2024. Tämä on korkeampi taso kuin AA- ja AAA-luokituksen saaneiden maiden velkasuhteen mediaani. Fitchin mukaan valtion velkaantumisen vakauttaminen vaatinee sopeutustoimia. Suomen talouden kasvupotentiaali on matala.