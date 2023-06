Spolander nollakasvua povaavasta VM:n talousennusteesta: "Yllättävää, kuinka vähän yllättävää"

Talouden tilannekuva on VM:n mukaan kaksijakoinen sekä Suomessa että maailmalla. VM viittaa tällä siihen, että palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne paranee ja palkat nousevat, mutta teollisuuden tilanne on selvästi aiempaa heikompi ja korkojen nousu on saanut rakentamisen syvään laskuun.