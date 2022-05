Venäjän kaasuhanat menivät kiinni Bulgarialta ja Puolalta, mitä Suomelle kävisi vastaavassa tilanteessa?

Huttusen mukaan on vielä epäselvää, mitä mahdollisia vaikutuksia sillä on, että Venäjä katkaisi kaasutoimitukset Puolaan. Tähän mennessä Suomella ja Baltialla on ollut yhteinen markkina ja kaasuverkko. Kuun alussa Puolan ja Liettuan välinen GIPL-kaasuputki otetaan käyttöön, joten alueellinen verkko yhdistyy Keski-Euroopan verkkoon.