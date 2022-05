Venäläisen maakaasun tulo Suomeen saattaa katketa tänään

Maakaasun tulo Venäjältä Suomeen saattaa lakata tänään tai viimeistään huomenna. Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom on vaatinut, että kaasun ostajat avaavat kaksi uutta tiliä Gazprombankiin. Ensimmäinen on tili, jonne ostajat maksavat kaasusta euroissa tai jossakin muussa sovitussa valuutassa. Toinen on ruplamääräinen tili, jonne rahat siirretään ja josta kaasulaskut maksetaan Gazpromille ruplissa.